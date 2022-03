Tercero pudo haber promovido amparos: abogado del 'Bronco'

El abogado de Jaime Rodríguez negó que el equipo legal de Jaime Rodríguez Calderón haya promovido algún amparo

La defensa del ex gobernador de Nuevo Léon, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", informó que no han promovido ningún amparo y no descartó que un tercero lo haya promovido.

"El equipo legal que representamos al ingeniero Rodríguez, no hemos promovido ningún amparo, existen versiones de que se han presentado algunos amparos, nosotros el equipo de defensa no los ha presentado, reitero eso y quiero ser muy enfático. Existe la posibilidad de que algún tercero lo promueva, no sé con qué intención", dijo Gabriel García.

Cabe señalar que de acuerdo con el expediente 221/2022, Rodríguez Calderón promovió un amparo contra privación ilegal de la libertad.

"La demanda se admite a trámite. Se decreta la suspensión de plano. Requiérase a quejoso para efecto que en el término de tres días ratifique o no la demanda de garantías. Se ordena la apertura del incidente de suspensión", se lee en la síntesis de dicho expediente.

Asimismo, se precisa que la audiencia incidental será el 29 de marzo de 2022, mediante la cual se definirá si se le otorga la suspensión definitiva.