Tinacos, productos 'esenciales' en los hogares regios

La escasez de agua en Nuevo León es cada día más crítica; las familias regias han tenido que sortear días complicados sin el vital líquido y la desesperación los ha llevado a buscar soluciones, entre ellas la compra de tinacos para almacenar agua.

"Está canijo porque ya tenemos que comprarlo porque no llega el agua o no va la pipa y luego te dice: 'ya va la pipa' y no es cierto, duras tres cuatro días y no hay nada y luego mientras te quedan sin bañar, sin lavar trastes, sin hacer nada y sin hacer todo lo que tenemos que hacer con el agua", expresó Lourdes García, un de las afectadas por la falta de agua.