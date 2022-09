'Traemos otro chip'; Samuel pide confianza de empresarios

El gobernador Samuel García le pidió a los empresarios volver a confiar en el gobierno de Nuevo León porque su administración no trae los piojos de las gestiones pasadas, sino un nuevo chip.

"Nos complace venir a las empresas a decirlo: crean y vuelvan a confiar en sus gobiernos, traemos otro chip, somos otro tipo de gobierno, no traemos esos piojos, ni tabúes anquilosados de gobiernos de la vieja política, como les decimos", expresó.

Ante inversionistas alemanes que arrancaron la construcción de una nueva planta en el municipio de Santa Catarina, el mandatario les pidió denunciar la corrupción y los "moches".

Y garantizó que quien sea sorprendido en actos indebidos será cesado.

"Jamás seremos una traba, mucho menos un acto de corrupción, eso se acabó en Nuevo León, ya no existe. Al menos en el gobierno del Estado y sé que el alcalde lo está haciendo en Santa Catarina, ya no hay que el moche, que el permiso, que te conectas, pero aviéntame, eso se acabó, quien lo haga va al bote, y se despide en ese momento. Tengan la confianza de decirnos: este cuate anda mal, me están pidiendo esto, en ese momento se despide", aseguró.