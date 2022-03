Traer agua del río Pánuco ¡costaría ahora 50% más!

Boicot que hicieron Fernando Elizondo Barragán y Eugenio Clariond impidió que se construyera un acueducto que abastecería de agua al estado

De acuerdo con expertos, el proyecto hídrico de traer agua de la cuenca del río Pánuco a Nuevo León se habría disparado en siete años, casi 50 por ciento.

En 2015, cuando se presentó el denominado Monterrey VI, se informó que se requería una inversión total de $14,162 millones de pesos, pero al replantearse ahora su costo, según expertos consultados por El Horizonte, podría rondar los $21,000 millones de pesos. Lo cual es un incremento de 48 por ciento.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que dos personajes fueron protagónicos debido a una campaña negativa para frenar el proyecto de traer agua de la cuenca del río Pánuco a Monterrey, lo cual nos tendría ahora a los regios sin agua: Fernando Elizondo Barragán y Eugenio Clariond. A siete años de distancia, esa cancelación ahora deriva en que Nuevo León tendría que pagar más.

En ese sentido, el hidrólogo Alfredo González, quien tiene experiencia en el ramo hídrico, es quien estima el nuevo precio. Y aunque el gobierno del estado ha planteado retomar el proyecto, no ha dado estimaciones de costos.

En el pasado, se rechazó la obra, ya que cuando se planteó por primera ocasión, se hizo mediante la figura de asociación público privada (APP) al consorcio liderado por ICA y Grupo Higa; esta última compañía se vinculó con el expresidente, Enrique Peña Nieto.

Lo anterior generó suspicacias de corrupción a través de dicho esquema.

Sin embargo, ahora, debido a la problemática que enfrenta Nuevo León, el gobierno estatal está reconsiderando este plan, que algunos especialistas avalan, pues dicen que el costo ahora es "irrelevante".

"Es irrelevante contra el costo de no tener esa agua, imagínate toda industria que no tenga agua, todas las viviendas que no tengan esa agua si cuesta $6 o $10 el metro cúbico, qué más da si lo estamos pagando a $20, el agua embotellada lo estamos pagando $40 el metro cúbico o el equivalente; el agua salada cuesta $20, que más básico cuesta $6 o 10 pesos.

"El agua más cara es la que no se tiene, ¿qué vamos a hacer cuando no haya agua en Monterrey?, cuándo ese crecimiento de 250 litros por segundo por año crezca, crezca y crezca, y luego el volumen de agua que hay en nuestros pozos y en nuestras presas y en nuestro ciclo hidrológico ya no sea suficiente, ¿qué vamos a hacer? La gente va a pagar muchísimo más por traer el agua, por pipas o no sé cómo vaya a ser", expresó Humberto Armenta, presidente de Regiomontana de Construcción y Servicios (Recsa).

Incluso, otros expertos, como el economista Horacio Lozano, dicen que se puede modificar el esquema de financiamiento para evitar que de nuevo se "satanice".

"Tienes que crear una figura distinta para obtener el recurso. Si te vas a la fibra de infraestructura, la colocas en bolsa, la entregas al público inversionista, pones las bases que aseguran a las Afores una rentabilidad aceptable, pues que quede en beneficio de todos los mexicanos y de cualquier mexicano que quiera ir a la bolsa a comprar un certificado", señaló Horacio Lozano.