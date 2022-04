'Truenan' contra Fiscalía de NL por asesinato de Marifer

Marchan nuevoleoneses: demandan justicia y critican lentitud en actuación del caso, además piden a las autoridades depurar protocolos para las búsquedas.

Familiares de la joven María Fernanda Contreras Ruiz y activistas, tronaron en contra de la actuación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), encabezada por Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, al considerar su actuación como "lenta y torpe".

De igual forma, voces de la comunidad, entre ellos colectivos de familiares de desaparecidos, denuncian que el caso refleja la falta de seguridad imperante en el estado y consideran particularmente lamentables las declaraciones del secretario Aldo Fasci, quien a su parecer "minimizó" el problema.

María José Ruiz, prima de María Fernanda, dijo el sábado por la tarde en una protesta realizada en las escalinatas de la FGJNL que esta instancia incluso detuvo al "principal sospechoso", pero lo dejó ir.

"Ese mismo día, fue llamado a declarar el principal sospechoso del caso, sin embargo, las autoridades consideraron insuficiente la evidencia para mantenerlo bajo custodia", afirmó María José.

La prima de la fallecida indicó que desde el lunes, la familia de Marifer le dijo a la Fiscalía donde estaba el celular de la ahora fallecida porque lo localizaron por el GPS, pero no acudieron a la vivienda sino hasta el jueves.

"El lunes 4 de abril los familiares de María Fernanda alertaron a las autoridades sobre la ubicación de su celular en la colonia Hacienda Santa Rosa, sin embargo, ninguna autoridad acudió al lugar indicado", señaló.

María José externó que la ubicación que su tío compartió a las autoridades coincidía con el sitio donde se encontró el cuerpo de María Fernanda en estado de descomposición.

"Estamos exigiendo justicia porque yo estoy segura de que el caso de mi prima no es el único y es la punta de algo muy grande, necesita el estado de Nuevo León hacer justicia por el caso de mi prima y todas las mujeres desaparecidas.

"Mi prima le avisó a mis tíos que iba para su casa y nunca llegó, mi prima siempre avisaba cuando iba para su casa, siempre avisaba cuando iba para allá, nunca faltaba", añadió María José.

Le tupen a Fiscalía

Ante esto, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y Amores, ambos enfocados en la atención de familiares con personas desaparecidas, señalaron que la Fiscalía debe dar más importancia a este tipo de denuncias.

"Vemos que esto se sigue sosteniendo, las desapariciones previamente porque ha habido impunidad en los otros casos en donde no han sido localizadas las personas, no hay una estrategia para enfrentar estos casos, no hay un enfoque de género para investigarlos y no hay una respuesta inmediata como debería de ser", dijo Angélica Orozco, de Fundenl.

En tanto, la integrante del grupo Amores de Nuevo León, Virginia Buenrostro, señaló que no es posible que a estas alturas y con los mecanismos que cuentan las autoridades no hayan podido actuar de forma rápida.

Indicó que incluso la Fiscalía se ha visto lenta en otros casos, por lo que dijo "urge que se pongan las pilas".

"La Fiscalía se ha visto muy lenta en las investigaciones... no puede ser que a estas alturas y con tanto protocolo que hemos hecho, mecanismo para la seguridad de las personas y sobre todo de las muchachas y menores que también se han estado desapareciendo, entonces no es justo que estemos en esta situación y se vea lenta la Fiscalía", indicó Buenrostro.

La integrante de Amores agregó que deberían cambiar algunos de sus protocolos para poder dar una respuesta más eficaz, pues en el caso de María Fernanda se dijo que tenían la localización de su teléfono días antes de catear los domicilios y no lo hicieron.

"Se le está diciendo donde localizarla y muchas veces se tardan por los protocolos que tienen que hacer, mandarle al juez para que les dé una orden de cateo, entonces todo eso alenta las investigaciones.

"Ahí deberían ellos un mecanismo para que si ya te están dando ubicación, si ya te están diciendo donde la tiene la persona que se la llevó, lánzate y vete inmediatamente a donde te están diciendo, no esperes que te manden la orden para poder catear, o tú te mueves y otro va por el orden de cateo y así reaccionar, si deberían coordinarse más para hacer esos movimientos rápidos", agregó la integrante de Amores Nuevo León.

Lamentan declaraciones de Aldo

Colectivos de familiares de desaparecidos consideran lamentables las declaraciones del secretario Aldo Fasci, quien a su parecer "minimizó" el problema de desaparición de mujeres al descartar que en la entidad opera una banda de secuestradores de mujeres y afirmó la mitad de las reportadas como desaparecidas, obedecen al simple hecho de que no se ponen en contacto con sus papás por temas familiares.

Se movilizan

Ayer nuevamente se realizó una protesta de familiares de desaparecidos y de grupos feministas por el caso de Marifer.

Pero desde el sábado, la Asamblea Feminista de Nuevo León, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y familiares de las víctimas desaparecidas y asesinadas, se plantaron en la Fiscalía General de Justicia del Estado y luego marcharon a Palacio de Gobierno.

El contingente del sábado inició la marcha con lemas como "Ni perdón, ni olvido", "Vivas se las llevaron, vivas las queremos".

La marcha conformada por más de 500 hombres y mujeres con sed de justicia tomaron la calle Melchor Ocampo, luego Juárez, después Juan Ignacio Ramón e Ignacio Zaragoza, arribando así al Palacio de Gobierno.

Protestan y Queman puerta de Palacio de Gobierno

Durante la marcha y protesta de ayer por la desaparición de mujeres y el feminicidio de Marifer, un grupo de mujeres subió de tono la manifestación y se enfrentaron contra elementos de seguridad que resguardaban el Palacio de Gobierno.

Tras intentar ingresar al inmueble, las mujeres incendiaron una puerta del edificio sede del gobierno estatal. Desde el interior de palacio se apreció cómo intentaban sofocar el fuego con un extintor, pero sirvió únicamente para evitar que las llamas afectaran el interior del edificio. Se movilizó el cuerpo de bomberos y concluyeron por apagar las llamas.

Ministerio público guarda silencio

Tras confirmar la muerte de joven María Fernanda Contreras surgieron una serie de interrogantes sobre el caso, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló mediante redes sociales que por el momento no puede aclararlas.

Mediante su cuenta de Twitter, la Fiscalía señaló que esto es debido a que se podría afectar la investigación y detención de los responsables.

"Se han expresado muchas dudas sobre la investigación del caso de María Fernanda Contreras Ruiz, mismas que provienen de interpretación de los hechos por la misma ciudadanía. En este momento, aunque lo deseamos, no es posible aclarar las interrogantes porque esto puede afectar la investigación y la detención del o los responsables", escribió la Fiscalía en su población.

Asimismo, señalaron que una vez que concluyan la investigación inicial y la imputación correspondiente, estarán en condiciones de establecer la cronología y circunstancias los hechos.

De igual forma, la Fiscalía General de Justicia del estado reiteró a través de un comunicado que, los 15 reportes de las mujeres desaparecidas no están relacionados con secuestros ni trata de personas.

"No existen indicios comprobados que indiquen que existan secuestros o trata de personas en los recientes casos de personas no localizadas reportadas ante esta autoridad", se lee en el documento.

En el documento se informó que de estas alertas de búsqueda, 10 ya fueron localizadas a las que ya se ha dado apoyo integral de parte de las autoridades.

(Con información de Fernando González, Andrea Rodríguez, Jesús Vargas y Brian Jiménez)