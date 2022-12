Tumban veto de Samuel: titular del SAT deberá ser ratificado

La persona que el mandatario seleccione para el cargo no podrá asumir si no está ratificada por la mayoría de los legisladores.

Hace un mes, el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma para que el titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria local ( SAT local) tenga que ser ratificado por el Congreso Local, luego el gobernador Samuel García la objetó, y este miércoles el Congreso Local finalmente tumbó el veto enviado por García Sepúlveda.



La reforma a la Ley de Hacienda se le regresa al gobernador y ahora él debe publicarla.



El Congreso fue claro: no se aceptan las observaciones del titular del Poder Ejecutivo..



De esta manera, la persona que el mandatario seleccione para el cargo no podrá asumir si no está ratificada por la mayoría de los legisladores.