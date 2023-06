Tunden en redes a influencer regio por asar cocodrilo

Regio Parrillero se vio envuelto en la polémica en redes sociales luego de publicar en su cuenta de Instagram que había cocinado a un cocodrilo.

El influencer regiomontano compartió su felicidad con sus seguidores sin imaginar que muchos de estos tomarían a mal su publicación, pues para algunos preparar al asador a esta especie no es algo bueno.

El regio consiguió el espécimen de Cocodrilo Morelet en Villahermosa, Tabasco gracias a un distribuidor oficial que cuenta con el permiso de la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales).

El cocodrilo de 3.5 kilogramos y habitante de agua dulce fue mostrado por el Parrillero Regio sin piel ni extremidades, únicamente conservando la cabeza intacta.

Muchos seguidores del influencer regiomontano mostraron su descontento ante la publicación, como la usuario dr_pumpkiin.

“No te pases ! No hay necesidad de hacer estas cosas, no se trata de si hay permiso de semarnat o no, ósea que si hubiera permiso para cocinar tortugas lo harías ? Esto dice demasiado sobre tu manera de pensar, ninguna necesidad de cocinar in animal exótico unfollow ya mismo”, escribió en el área de comentarios.