¡Un viacrucis! sacar credencial del INE

'Truenan' ciudadanos: señalan que lentitud en el Instituto Nacional Electoral los afecta con otros trámites, como la renovación de tarjetas bancarias.

Actualizar o renovar la credencial que emite el Instituto Nacional Electoral (INE) es un trámite que antes de la pandemia era sencillo y rápido, pero ahora, según pudo documentar El Horizonte, hacerlo se ha convertido en un dolor de cabeza para los regios.

Esto, porque deben invertir un promedio de dos meses para iniciar el proceso, más otras dos semanas para recibir el documento, cuando hace dos años todo el trámite se hacía en menos de una hora en cualquiera de los 26 módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) que hay en Nuevo León.

Los prolongados tiempos de espera se deben a que desde junio del 2020 el INE, cuya vocal ejecutiva en el estado es Olga Alicia Castro Ramírez, mantiene la modalidad de atender solamente a través de citas y estas tardan un promedio de 8 semanas, dependiendo del módulo, y en algunos casos ni siquiera hay fechas disponibles antes de 3 meses.

En otras palabras, el INE sigue funcionando en “modo pandemia”.

La situación ha complicado la realización de otros trámites, como le sucedió a David Soto, quien sufrió el robo de varios documentos y para recuperar algunos básicos como su tarjeta bancaria, que tarda solamente tres días, debe mostrar la del INE.

Algunos módulos tienen tanta demanda que cuando se realiza la búsqueda por Internet, no muestra disponibilidad, como los de San Nicolás, Apodaca y Escobedo, donde no hay ningún lugar libre de aquí a septiembre, que es el periodo que despliega el sistema.

Otras sucursales, como la de avenida Revolución, de la colonia Jardines del Contry, en Monterrey, tiene espacio hasta el 5 de septiembre.

En el caso del de San Pedro, el módulo ubicado junto al Auditorio San Pedro, en Morones Prieto, número 2090, colonia Del Valle, hay citas hasta el 22 de agosto.

Esta situación provoca desesperación, molestia y enojo en personas a quienes les urge la credencial de elector, que es básica para realizar trámites oficiales y no oficiales o bien obtener otro documento.

“Sí, se tardan como dos meses, antes no se tardaban mucho; ibas y te presentabas y en ese momento la tramitabas, no tenías que pedir cita”, expresó Sonia Medina, quien acudió a tramitar su INE al módulo de Revolución, en Monterrey.

Aunque para realizar el trámite se debe tramitar una cita, el INE da la opción a los solicitantes de acudir sin ella, pero deberá esperar horas y correr con mucha suerte, ya que lo atenderán sólo si una persona de las citadas no asiste.

Por tal motivo, algunos ciudadanos, al no encontrar fecha en la zona metropolitana, deben ir a los módulos de municipios lejanos, como Linares, a 130 kilómetros de distancia, donde sí hay disponibilidad.

“En sacar la cita (tardé) como tres semanas, no había disponibles, sí se tarda un ratito. La credencial aún no se me vence, pero lo quiero hacer con tiempo, por lo mismo que se tarda mucho”, comentó Margarita Ruiz.

Fue en junio del 2020 cuando el Instituto Nacional Electoral estableció que para evitar aglomeraciones y riesgos sanitarios, la credencial de elector sólo se daría mediante citas.

Dicho sistema no se ha eliminado porque, según el área de comunicación del INE en el estado, el aumento de casos Covid los obliga a mantenerlo.

“Ahorita tiene que ser por cita y se te dificulta mucho porque es muy tardado y este es un documento esencial para uno, porque para todo lo piden, y tener que esperar para tramitar es muy desgastante”, señaló Sonia Medina.

¡Para colmo! En algunos centros, ni citas hay

En algunos de los 26 módulos de atención que tiene el INE en la zona metropolitana, ni siquiera hay citas.

Por ejemplo, en el que está en la colonia Las Puentes, del municipio de San Nicolás, el calendario dice que no hay disponibilidad ni en julio, agosto ni septiembre; el mes de octubre no lo muestra el calendario de opciones.

En el caso de Santa Catarina, ubicado en la Avenida Manuel Ordoñez, la cita más próxima es el 1 de septiembre.

Y eso que hay que estar a la “caza” de los espacios, porque se agotan rápidamente y los plazos se van alargando.

En el caso de Monterrey, el módulo de Gonzalitos tiene espacio hasta el 25 de agosto y en el de Lincoln su cita más cercana es el 22 de agosto. En Guadalupe, el módulo de plaza Molinete tiene fechas para el 22 de septiembre y el de avenida Miguel Alemán hasta el 17 de agosto. Y en el módulo del centro de Apodaca tiene disponibilidad el 5 de septiembre y el de Santa Rosa de plano no tiene ninguna fecha disponible.

Mientras que en Escobedo, el módulo de la colonia Puerta del Norte no tiene citas y el de Parque Industrial Escobedo hasta el 1 de septiembre.

...Y Módulos en zona rural son la salvación

En Linares hay fechas para el próximo 15 de julio, por eso muchas personas de la zona metropolitana que necesitan su INE van hasta allá, aunque deban manejar hora y media de ida y otro tanto de regreso.

Una empleada de nombre Patricia Esqueda dijo que el 80% de las personas que atienden son de la zona metropolitana.

La mujer indicó que hay rezago de hasta tres meses en todo el país.