Unificarán en un solo recibo pago de luz en escuelas

Para evitar que las escuelas se queden sin luz por no pagarla ante un traspapeló que se dé con alguno de los recibos, la Secretaría de Educación (SE) informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) unificará en un solo recibo el pago de la luz de los planteles educativos del estado.



En entrevista con Azteca Noreste y El Horizonte, Sofialeticia Morales, informó que este es uno de los acuerdos a los que se llegó con la CFE.

“Nosotros solicitamos en el caso de las escuelas estatales una cuenta concentradora, que en lugar de que reciba escuela por escuela, el recibo de luz lo reciba conjuntamente de todas las escuelas y de esa mane-ra no van cortando la luz porque también a veces resulta que se traspapeló, no se pagó, no lo paga la escuela, lo paga la Secretaría de Educación”, indicó Morales.