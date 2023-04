Urgen a FGR dar resultados en el caso Debanhi Escobar

A un año de la desaparición y fallecimiento de la estudiante de derecho Debanhi Escobar, los hechos siguen sin aclararse.

Ha pasado un año de que la desaparición y muerte de Debanhi conmocionó, no sólo a la sociedad regia, sino también a la nacional e internacional, y es fecha que el caso no está claro. Y ante ello, los padres de Debanhi esperan poder tener pronto una reunión con la secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, o con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para externarles su sentir.

“Queremos externarles nuestro sentimiento, que seguimos enojados, que estamos tristes y que queremos justicia, que pudieran darle agilidad a esta situación”, mencionó Mario Escobar.

A un año de los hechos, ni en los cinco meses que la investigación estuvo en manos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), ni en los siete que lleva en las de la Fiscalía General de la República (FGR), se han dado explicaciones satisfactorias y suficientes, y mucho menos castigar a los responsables del presunto asesinato, si es que se termina de documentar tal tesis.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desapareció la madrugada del 9 de abril del 2021 en la Carretera a Laredo, donde bajó de un taxi de aplicación; luego su cuerpo fue hallado el 21 de abril dentro de una cisterna llena de agua del Motel Nueva Castilla, que está a unos metros del lugar.

Lo último contundente que se dijo del caso fue el pasado 18 de julio, cuando se estableció que la chica no murió por “contusión profunda de cráneo”, como originalmente había delineado la FGJNL, sino por “asfixia, sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios”.

En una conferencia realizada en Monterrey, el director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Felipe Edmundo Takeshi, confirmó ese día tal versión y descartó que el deceso haya sido por “asfixia por sumersión”, es decir, que se haya ahogado al caer.

Además, dijo que eso ocurrió entre tres a cinco días antes de que fue localizada en la cisterna, es decir, que murió entre el 16 y 18 de abril.

“No se encontró ninguna evidencia, ningún tipo de lesión que pudiera sustentar violencia sexual”, dijo el funcionario.

Sin embargo, tal afirmación no ha sido sustenta ni han hallado al culpable.

Ante esto, los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, que desde entonces han encabezado una ardua batalla para que se “haga justicia” exigen, en entrevista exclusiva con El Horizonte, que la FGR agilice el caso y “caiga quien tenga que caer”.

“No nos queda de otra más que seguir esperando que las autoridades federales realmente hagan su trabajo”, señaló Escobar.

“Desgraciadamente, esto es muy lento, sí les exigimos y les pedimos que hubiera un poco de agilidad, porque ya son 12 meses y no se ha visto nada, cero detenidos”, secundó Bazaldúa.

El caso fue atraído por FGR el 29 de septiembre, es decir, hace siete meses, sin embargo, se presentaron más avances y documentos cuando estuvo en la fiscalía estatal que ahora en la federal.

La investigación estuvo encabezada a nivel federal por el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, el cual ahora es candidato del PT a la gubernatura de Coahuila.





Muchos sigilo

El padre de Debanhi, Mario Escobar, afirmó que la lentitud del caso comenzó desde que la FGNL aseguró que la muerte de Debanhi había sido un accidente, y señaló que a siete meses de que este fue llevado a la FGR, los avances han sido lentos, pues, la dependencia ha guardado mucho sigilo en ello.

Abundó que en febrero fueron a Ciudad de México y la FGR les informó que tienen 24 tomos los cuales vieron y pudieron tener información, sin embargo, aseguró que aún no la pueden compartir.

“Vimos un pequeño avance muy significativo para nosotros, que no lo hemos comentado por el sigilo que manejan las autoridades, creo que vamos bien, va muy lento, obviamente como ha dicho mi esposa ‘quisiera ver más avances’.

“Es increíble que después de un año no tengamos a los presuntos culpables, pero ¿por qué no los tenemos? Porque sabemos que hay mucho detrás de esto, sabemos de alguna manera que hay mucha cosa por sacar, hubo muchas omisiones, hubo mucha negligencia y si la hubo, es por algo.

“Ahora le toca a la FGR encargarse de tratar esclarecer esta situación y mi esposa y yo tenemos la plena confianza de que así va a ser porque de alguna manera, al cabo de un año seguimos en el proceso, seguimos exigiendo justicia y seguimos reclamando nuestros derechos como ciudadanos”, agregó Escobar.

Aunque el caso pasó a manos de la federación, la FGJNL aún tiene algunas carpetas que están realizando y las cuales deberán ser enviadas a la Ciudad de México para que las integre la FGR.

“Ellos están con la carpeta abierta del motel por incumplimiento y falsedades de declaración, entonces siguen con una carpeta, que de esa carpeta se está integrando a la Fiscalía General de la República.

“Ahorita se abrió otra carpeta por el desmantelamiento que hubo dentro del motel, entonces también eso se va a pasar al FGR, de alguna manera esperemos que dentro de esas pesquisas salga algo de información para poder esclarecer este feminicidio de Debanhi”, agregó el padre de Debanhi.

- Lamentan falta de resultados y piden acelerar investigaciones

A un año de la desaparición de Debanhi Escobar, y seis meses de que la Federación atrajo la investigación de la muerte de la joven, activistas y legisladoras lamentan falta de resultados en el caso de la desaparición y muerte de Debanhi Escobar, la cual investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y activista por los derechos de la mujer, Sandra Pámanes, consideró que es necesario que las investigaciones avancen.

“Lamento mucho que la actuación de la autoridad federal sea tan precaria en cuanto a dar resultados, sobre todo, porque deja sin un cierre final a la familia.

“A un año de los sucesos no es posible que no se tengan resultados, no podemos permitirlo más, es momento de exigirle a la Fiscalía General de la República que de resultados concretos y precisos acerca de lo que sucedió”, enfatizó la legisladora de MC.

Por su parte, la activista Liliana Flores Benavides lamentó la falta de respuestas por parte de todos los niveles de gobierno.

“La Fiscalía General de la República no ha tenido resultados”, subrayó Flores Benavides.

En este momento a quien corresponde resolver el caso es el gobierno federal, pues la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso desde septiembre de 2022.

De igual forma, la legisladora del PRI, Ivonne Álvarez, señaló que “como diputada priista hago un atento y respetuoso llamado a las autoridades competentes (FGR) para que se esclarezca por completo el caso de Debanhi, a un año de aquel lamentable hecho que aún conmociona a la sociedad”.