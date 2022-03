Usaría abogado del 'Bronco' filtración de fotos a su favor

Al salir del Centro de Reinserción Social número 2 de Apodaca, el abogado Gabriel García, quien es defensa legal de Jaime Rodríguez "El Bronco", informó que miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se acercaron con el ex mandatario para entrevistarse y darle continuidad a la violación de derechos que sufrió al ser publicadas las fotografías del momento en que fue ingresado al penal de Apodaca.

García abundó sobre lo que representa legalmente la difusión de las fotografías:

"El derecho de inocencia, no de presunción, sino de inocencia es un derecho que le asiste a toda persona imputada de un delito, entonces debe de prevalecer no solamente en la ley, no solamente como una presunción legal sino como un trato procesal que debe dársele a toda persona".