Va Fiscalía contra los primeros exfuncionarios del ´Bronco´

Señala Javier Garza y Garza, fiscal Anticorrupción, que ya suman siete denuncias penales del actual gobierno contra la anterior administración estatal

Durante una entrevista con El Horizonte, el fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, informó que ya están en la mira exfuncionarios de la administración pasada y que en breve comenzarán a citarlos para que rindan cuentas por diversas denuncias.

Entre los "peces gordos" se encuentra el exsecretario general de gobierno, Manuel González Flores, por la contratación de sus sobrinos en el Isssteleón a los cuales se les acusa de ocasionar un quebranto de $522 millones de pesos.

Además, Garza y Garza, señaló que este caso puede tomar un poco más tiempo pues prevé citar a González Flores como imputado por lo que se está armando bien el expediente.

"No lo descartamos, si en un momento determinado pueda resultar algo lo llamaremos por completo.

"A mí no me gusta empezar a citar gente, porque lo tendría que citar en su calidad de imputado y que tenga acceso a las carpetas no me gustaría, si no lo dejamos hasta el final, hasta que encontremos más elementos", remarcó.

El órgano suma, hasta el momento, siete denuncias penales presentadas por la Contraloría estatal y la Unidad de Inteligencia Financiera local de las cuales las últimas dos se recibieron el pasado 7 de enero del presente año.

"Son siete denuncias entre las de la Contraloría del estado, de la Unidad de Inteligencia Financiera que es lo que traemos ahorita de la actual gestión estatal contra funcionarios de la administración anterior.

"Básicamente, son dos denuncias con relación al asunto de Metrorrey, otra de Agua y Drenaje que nos acaban de dar hace dos semanas más información y otro de Isssteleón", indicó Garza y Garza.

Además del caso Isssteleón y Metrorrey, las siete denuncias también tienen que ver con Agua y Drenaje de Monterrey.

El fiscal precisó que de todos los expedientes, por la Fiscalía ya desfilaron exfuncionarios y pronto irían más.

"Sí hemos citado a mucha gente y estamos avanzando en la carpeta, son funcionarios actuales y anteriores, seis personas", explicó el fiscal anticorrupción.

El pasado lunes, El Horizonte publicó una entrevista exclusiva con el gobernador, Samuel García, en la que afirmó que la lucha contra la corrupción en su gobierno va en serio y que ya hicieron una limpia y presentaron las denuncias correspondientes.

"Hoy no (hay corrupción), hoy hicimos esa limpia, presentamos las denuncias penales contra ellos, ya los corrimos y hoy está mucha gente participando, porque saben que no hay línea y no hay favoritos (en los contratos)", dijo el mandatario.

Garza y Garza puntualizó que incluso antes de que se presentaran las primeras denuncias por parte de la autoridad estatal empezaron a investigar a partir de querellas presentadas por diputados locales y hasta por notas periodísticas.

"Fueron unos diputados que pusieron alguna denuncia, ahí iniciamos carpeta, después la Unidad de Inteligencia Financiera del estado presentó algo en la Fiscalía General y después presentó algo con nosotros, ahí ya teníamos avanzado y hace 10 días la contraloría del estado ya nos precisó puntos en concreto.

"Vamos a trabajar en los puntos en concreto que nos está presentando la Contraloría, precisaban contrataciones con familiares con funcionarios de gobierno; hablaban de licitaciones directas, donde se estaban partiendo los montos para poder hacer asignaciones directas; también señalaban mantenimientos que tenían sus dudas que se había efectuado o no el servicio", explicó el fiscal Anticorrupción de Nuevo León.