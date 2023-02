Va Gustavo de la Garza contra gobierno de Miguel Treviño

El empresario y filántropo, Gustavo de la Garza, aseguró que tomará medidas contra el Gobierno de San Pedro encabezado por Miguel Treviño, luego de que su casa, ubicada en la zona de Chipinque, fuera allanada de “forma ilegal” el pasado 1 de febrero.

“Manifiesto mi inconformidad ante estos hechos y aclaro que, como es mi derecho, tomaré las medidas que por ley me correspondan. Jamás permitiré, sin defenderme, que se me apliquen abusos de autoridad y lucharé porque se me haga justicia”, explicó De la Garza.