Va Samuel contra edificios sin agua

Gobernador de NL 'declara la guerra' a depas sin agua... Les avienta fuertes calificativos a dueños de los 86 edificios que construyen sin factibilidad de agua.

El gobernador Samuel García se lanzó "duro y directo" contra contra los desarrollos que aún no tienen factibildiad de agua, pues al segmento incumplido lo calificó de "desenfrenado, excesivo y mordaz".

Incluso llamó "cínicos" a los dueños de casi 90 edificios que construyeron o están construyendo sin tener los permisos para ofrecer el servicio, y advirtió que su gobierno "los meterá en cintura".

Desde Texas, donde realiza una gira para presentar su Plan Maestro de Agua, el mandatario nuevoleonés prácticamente le "declaró la guerra" a algunos desarrollos inmobiliarios que, dijo, son ejemplo de un crecimiento urbano hecho a base de "corrupción e ilegalidades".

"Hablando de desarrollo urbano desenfrenado, 80 edificios construidos ya, unos cínicos, ya hasta vendieron los 'depas' y cobraron anticipo.

"Tenemos que meter en cintura ese desarrollo urbano desenfrenado, excesivo, mordaz, que desparramó a la ciudad y con corrupción o ilegalidades construyeron donde no debían, hay que meterlos en cintura", señaló García.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente del estado clausuró el primero de 86 edificios que no cuentan con la factibilidad de Agua y Drenaje, es decir, el permiso para conectarse a la red de agua y drenaje sanitario.

Se trata del edificio Torre Milena, de 22 pisos, que se ubica en la Avenida Garza Sada, colonia Contry, y que pertenece a Necto Desarrollos, de Rosalía Cagigal.

Aparte de este desarrollo, ayer por la mañana, en la conferencia, Nuevo León Informa, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, señaló que ya se procedió con la clausura de otros dos.

Desde Texas, el gobernador García dijo que no pueden permitir ese tipo de desarrollos porque con bombas "chupan" el agua y se la quitan a los vecinos.

"Por eso a veces no llega el agua, porque hay un edificio sin permiso, sin factibilidad, sin estudios de si hay agua o no suficiente, ahí en el centro de Monterrey o San Nicolás, se va a chupar el agua con esas bombas y va a afectar a los miles de vecinos de las colonias", agregó

Plan da orden

El mandatario dijo que el Plan Maestro de Agua que presenta en Texas también contempla un crecimiento sostenible en esa materia y contribuye precisamente al desarrollo ordenado que busca para la zona metropolitana.

Dijo que también fijarán nuevas reglas claras para el ordenamiento urbano.

"Llega un desarrollador y sin escrúpulos y a escasos metros hace un edificio de 30 pisos, no me meto en broncas de tráfico y esas cosas, eso es otra cosa, me meto al bronca de que se va a conectar de la red y va a poner bombas de agua para llevar agua a 30 casas que están ahora en 30 departamentos de manera vertical, sin permiso y sin factibilidad", señaló el mandatario.

Siguen en la mira

Barragán dijo ayer que la Secretaría del Medio Ambiente sigue en las inspecciones y que siguen en la mita otros desarrollos además de Torre Milena.

Otros más son Torre Alejandría, de 29 niveles en tres torres para 284 departamentos, ubicados en la calle Alejandría, número 111, de la colonia Roma.

Este pertenece a Quantium Desarrollos cuyo socio fundador es Pedro Dávila.

Uno más es el edificio que está Luis Elizondo, número 215, de la colonia México.

El Horizonte también reveló que otros de los desarrollo incumplidos son Torres Platinum, de Céntrika, que tendrá dos torres de 8 pisos con 256 departamentos y que pertenece a la firma "Internacional de Inversiones" (IDEI), de Alberto De la Garza Evia.

De este mismo empresario es Torre Lativ, de 39 pisos, que avenida María Izquierdo, San Pedro Garza García y que estáen la misma condición.

Otro más es Aruma, de Avenida Gómez Morín, Colonia Colinas de San Ángel, San Pedro de la Constructora Dosax City Doers cuyos dueños son Fernando Ortega y Alejandro García, socios fundadores de DOSAX