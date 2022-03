Va Samuel contra ex secretarios de 'El Bronco'

Presentará denuncias ante la Fiscalía General de Justicia contra Manuel González, Manuel de la O y Manuel Vital

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que va contra ex secretarios de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" por medio de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Según el mandatario estatal, se presentarán carpetas de investigación contra Manuel González, ex secretario General de Gobierno; Manuel de la O, ex secretario de Salud; y Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Urbano.

Del mismo modo, Sepúlveda aclaró que si los ex funcionarios lo solicitan pueden declarar como "testigos protegidos", esto aplicaría de la misma forma para "algunos proveedores".

Según el gobernador los ex secretarios "se llevaron en salud, educación, en el DIF, Protección Civil, seguridad pública, en el ICIFED y no acabo".

Aseveró que "el responsable hoy está tras las rejas", pero aseguró que "faltan muchos ex secretarios" de la administración de "El Bronco".