Va Samuel por primer Hospital de Oncología Infantil

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció la construcción del primer Hospital de Oncología Infantil en el estado, mismo que estará en el ex Penal del Topo Chico, donde la administración anterior había contemplado instalar el Archivo General del Estado.

Lo anterior lo dio a conocer dentro de su mensaje en el evento donde hizo entrega de equipo y materiales para los 76 planteles de Telebachillerato Comunitarios de la entidad.

Aunque en su discurso no precisó de manera específica al ex Penal, mencionó que la obra se llevará a cabo donde antes estuvo una cárcel, por lo que todo apunta que se contempla que sea en ese sitio, pues calificó además de “bruto” el querer usar ese espacio para “archivo de libros”.

“Querían hacer ahí un archivo, no, no, no, un hospital para los niños, para que nunca más un papá o mamá que tenga un niño enfermo no pueda sufragar los gastos”, señaló García.