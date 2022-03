Valentina Alazraki dictara´ conferencia en la UANL

La periodista Valentina Alazraki dialogara´ con universitarias en el marco del Di´a Internacional de la Mujer

Durante cuatro décadas, Valentina Alazraki Crastich ha sido el puente informativo entre México y El Vaticano. Como corresponsal, la periodista es reconocida por ser la mexicana más cercana al Papa.

En el Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Nuevo León abrirá el espacio de encuentro Diálogos Flama, Vida y Mujer, en el que Valentina Alazraki dictará la conferencia titulada Mujeres alcanzando la excelencia.

El encuentro será hoy, a las 11:00 horas, en el auditorio de la Biblioteca Universitaria "Raúl Rangel Frías". La periodista recibió la invitación del Rector de la UANL, Santos Guzmán López, para compartir sus experiencias con la comunidad universitaria.

Nacida en la Ciudad de México el 19 de febrero de 1955, Valentina Alazraki Crastich estudió Comunicación en la Universidad Pro Deo de Roma; y Ciencias Políticas en la Universidad de Roma.

Realizó la cobertura y eventos especiales de El Vaticano para Televisa desde octubre de 1974, dentro de los cuales destaca el cónclave y elección de Juan Pablo II, a quien acompañó en 100 viajes internacionales, además de cubrir su beatificación y canonización.

"En todos estos años la misión era rescatar la parte humana, mostrar que detrás de la figura de un Papa había un ser humano, pero también tratar de contextualizar todo el marco pues era un mundo muy complejo. Al igual que con el Papa Juan Pablo II, con el papa Benedicto y Francisco me propuse hacer lo mismo", mencionó la periodista.

Alazraki permaneció en Europa como enviada especial en Yugoslavia durante la enfermedad del Mariscal Tito y en tres cumbres entre los mandatarios Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov en Ginebra, Moscú y Malta. Además, estuvo presente en la crisis de Jordania de agosto de 1990.

Es autora de Juan Pablo II. Viajero de Dios, Juan Pablo II y la Virgen de Guadalupe, México siempre fiel, entre otros libros que la han hecho acreedora a galardones tan importantes como el Premio del Club Periodista de México en 2001, el Premio Academia Nacional en 2005 y la Condecoración pontificia de parte del Papa Francisco en 2021.

Un cariño especial por la UANL

La Máxima Casa de Estudios de Nuevo León distinguió en 2007 la trayectoria de Alazraki Crastich, actual corresponsal de W Radio desde 2005, con el Premio Flama, Vida y Mujer.

"Esta universidad ha sido mi casa, he venido en diferentes ocasiones, me han premiado, he dado conferencias, en fin. Tengo un lazo estrecho entonces, cada vez que vengo a Monterrey me encanta poder volver.

"El Premio Flama, Vida y Mujer lo aprecié muchísimo, pues fue después de la muerte del Papa Juan Pablo II. A mí me tocó cubrir todo desde el primer hasta el último día y yo creo que en ese momento consideré que el reconocimiento fue a la labor ejercida por 26 años y medio con él y fue único para mí", aseguró Valentina Alazraki.