'Vamos por un nuevo pacto fiscal federal y local': Samuel

Tras considerar que la federación “le quita” mucho dinero a Nuevo León, el gobernador Samuel García, reiteró que abogará por un nuevo pacto fiscal.

Dentro de su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso Local, como respuesta a una propuesta hecha por el grupo legislativo del PRI a través de la diputada Lorena de la Garza, el mandatario dijo que someterá a análisis del Tesorero las modificaciones también del reparto local.

Sin embargo, García Sepúlveda dejó claro en su discurso que mantendrá las alianzas con la federación.

“Creo firmemente que Nuevo León tiene que darse su lugar con mucho respeto pedir lo que nos toca. Le pido al Tesorero que así como hubo un grupo plural de acompañamiento para la nueva Constitución, ¿Por qué no de una vez hacemos un grupo de financieros, de tesoreros para estudiar un nuevo pacto federal y uno local? y empecemos en este presupuesto 2023, así de plano le entramos”, expresó el mandatario.

Como respuesta a los señalamientos que le hicieron diputados previos a rendir su Primer Informe, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo que en lugar de pelear se trabaje en conjunto por la construcción del futuro del estado.

Lo anterior, tras los cuestionamientos hechos por los legisladores locales, como el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores quien dijo que el mandatario ha tenido “pobres resultados y sólo anuncios de grandes obras sin ser concretas”; y la crítica del diputado de Morena, Waldo Fernández, por no resolver la problemática en el transporte público.

García resaltó que a diferencia de otros gobiernos, en su primer año de administración le tocó enfrentar diversas crisis que nunca se habían tenido que enfrentar en la historia de la entidad, por lo que fue un reto sacar adelante temas como el Covid, movilidad, crisis hídrica y la infraestructura de planteles educativos.

“Cuando llegamos las 5,000 escuelas de Nuevo León llevaban un año y medio sin mantenimiento y por supuesto, sin inversión, y de bote pronto un octubre el presidente sin decir ‘agua va’ en septiembre regresan los niños a clases. Tan sabíamos que no podríamos que tuvimos que acudir con la sociedad civil, privados, y juntos pudimos reparar, no digo que hoy sea la panacea, pero si están estudiando en aulas dignas”, expresó el mandatario.

En materia de transporte público y movilidad, el mandatario pidió paciencia a la ciudadanía en general, pues “Roma no se hizo en un día”.

“Cuando llegamos al gobierno llevábamos 28 años que el transporte publico lo dirigían los privados no el gobierno; las rutas las decidían los concesionarios no el gobierno, y tuvimos un pésimo Secretario de Desarrollo Sustentable, que de tener 5,000 camiones nos dejó 2,570.

“¿Que fue lo primero que hicimos? Licitar conforme a norma 800 camiones que no contaminan (…) por falta de chips no ha llegado como quisiéramos en el calendario (…) le pido a Nuevo León que me tengan paciencia”, sostuvo García Sepúlveda.