Van contra Pulido y Rodarte por licitaciones irregulares

Los ex funcionarios estarían implicados por contratos de obras con un sobrecosto cerca de 240 millones de pesos.

Después de darse a conocer que la Contraloría Estatal denunció penalmente a 17 ex funcionarios por licitaciones irregulares, trascendió en información extraoficial que dentro de la lista se encuentran Juan Carlos Pulido Quintanilla, ex director de operaciones, y Juan Manuel Rodarte Juárez, ex director de administración, ambos de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) durante la pasada administración.

Tal y como evidenció El Horizonte el pasado 11 de octubre, ambos ex servidores públicos contaban con oficinas lujosas, cuya remodelación costó, según expertos, $7.8 millones de pesos, mientras que los empleados trabajaban de manera "austera".

Además, fueron señalados por el gobernador Samuel García Sepúlveda como responsables de hacer pagos por trabajos no hechos, tener proveedores favoritos; llegar a acuerdos "oscuros" con contratistas, acoso sexual y hasta amenazas con arma de fuego.

Ayer jueves 24 de febrero, al presentar la denuncia se resaltó que los 17 ex funcionarios estarían implicados en la adjudicación indebida de 401 obras públicas, de las que 295 tuvieron un posible sobrecosto de $233 millones 64 mil 656 pesos durante 2020 y 2021.

Esto debido a que se destinó a ellas $323 millones 462 mil 214 pesos, cuando el costo debió ser de $90 millones 397 mil 558 pesos.

Además de Rodarte y Pulido, fuentes allegadas a esta edición, indicaron que en el listado también están: Benjamín Franco Gómez, Nicandro Quintanilla Magañanes, Juan Manuel Facio Hernández, Gerardo Ayala Fernández, José de Jesús Valdez Estradas, Eduardo Esparza Rodríguez, Francisco Javier Zertuche Hernández y Shurik Guajardo Ortiz.

Asimismo, Carlos Fernando Ramírez Aguirre, José Fernando Aguiñaga Guerrero, Julián Javier Rivera Nuñez, Francisco J. Medrano Morales, Víctor Loera Gallegos y Alan Ramiro Dueñas Villarreal, también forman parte de la lista.