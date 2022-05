Van por 3 excolaboradores del ´Bronco´ por requisa de Ecovía

Roberto Russildi, Jorge Longoria y Manuel González Fernández podrían ir a la cárcel y pagar $931 millones para resarcir daño de presunta confiscación ´ilegal'.

Roberto Russildi Motellano, Jorge Longoria Treviño y Manuel González Fernández, excolaboradores del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", serán presentados ante un juez de Control el próximo 27 de mayo para enfrentar cargos por abuso de autoridad, dentro del proceso de la requisa de Ecovía.

La Fiscalía Anticorrupción explicó que se decidió realizar la acusación contra estos exfuncionarios separada de la del exgobernador por economía del proceso, pues es más fácil trabajar por separado las carpetas de investigación.

El gran "pecado" de estos exfuncionarios fue haber "madrugado" con una requisa a la empresa que manejaba la Ecovía, ya que para practicarle dicha acción, debían haber avisado previamente y darle 120 días como tiempo de gracia para corregir las fallas, cuando en realidad avisaron hasta ¡cuatro años después!.

Además, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, la empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológicos, a la que le requisaron el servicio, reclama un daño de $931 millones de pesos que exige sean resarcidos, y pide que se aplique a los responsables la penalidad que marca la ley de tres años de prisión.

Entrevistado al respecto, el fiscal Anticorrupción del estado, Javier Garza y Garza, dijo que sí hay suficientes elementos para que se proceda penalmente contra el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi; el exdirector de la desaparecida Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria Treviño, y el exdirector de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández.

"La empresa afectada pide la imputación precisamente por no haber resuelto los términos legales establecidos por la ley para los efectos de la requisa.

"Ya tenemos fecha para el 27 de mayo, será la imputación de los tres, será por abuso de autoridad y la pena máxima son tres años de prisión", indicó el fiscal.

Alejandro Garza y Garza no descartó que, aparte de los tres excolaboradores del "Bronco" y del mismo exgobernador, se incluya o persiga a más personas.

"Primero vamos a ver si podemos imputar a estas personas y ya después analizaremos la carpeta para ver si ampliamos las investigaciones, por otro lado", afirmó.

- Origen de este proceso penal

El 13 de octubre de 2016, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón requisó, es decir, intervino y le quitó el control del sistema de transporte público Ecovía a la empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológicos por deficiencias.

Según el fiscal Anticorrupción, Alejandro Garza y Garza, la empresa reclama un daño patrimonial, porque Jaime Rodríguez Calderón, Roberto Russildi, Jorge Longoria y Manuel González Fernández, no informaron a la empresa qué acciones debía ejecutar para recuperar el control de la Ecovía dentro del plazo de 120 días posteriores a la requisa, como marca la ley.

La notificación la efectuaron cuatro años y tres meses después, el pasado 24 de junio del 2021, unos meses antes de que acabara el gobierno del "Bronco".

De acuerdo con la carpeta de investigación, al nombrar al exdirector de Metrorrey, Manuel González Fernández, como administrador de la requisa de la Ecovía, corredor de transporte público ubicado en las avenidas Lincoln-Ruiz Cortines, se violentó el artículo 102 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado pues se "inobservó" la naturaleza temporal de dicha medida de seguridad.

Por tal motivo, la empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológicos denunció que la requisa se convirtió en un acto autoritario que afectó sus bienes y derechos al quedarle prohibido disponer de ellos, además de sus recursos económicos y humanos en la operación y servicio de la concesión otorgada.

Además, indicaron ante la Fiscalía Anticorrupción, se atentó contra su derecho a la seguridad jurídica, el cual está garantizado en la Constitución.

Por este mismo caso ya está imputado e internado en el penal de Apodaca el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Este proceso es adicional al juicio que se le sigue por uso indebido de recursos públicos en su campaña presidencial del 2018 y por lo cual está en el penal de Apodaca desde el 15 de marzo pasado.

- Descartan que Longoria sea testigo protegido

Javier Garza y Garza rechazó la versión de que el extitular de Transporte del estado, Jorge Longoria Treviño, se acoja a un criterio de oportunidad para librar el proceso penal.

Dijo que tal versión es un falso rumor y que si en un principio solamente se imputó al "Bronco" fue por economía del proceso, pues prefieren llevar los casos por separado ante un juez.

"El caso del exgobernador se va a manejar en otra carpeta y estos tres funcionarios en una sola carpeta. No hay ningún criterio (de negociar con Longoria Treviño), no sé quién está corriendo ese rumor, pero vamos en contra de los tres, no tenemos ningún acercamiento de ninguna parte para un criterio de oportunidad", aseguró Garza y Garza.

Los criterios de oportunidad son una facultad de los Ministerios Públicos para abstenerse de ejercer acción penal en contra de una persona imputada, si esta repara o garantiza la reparación de los daños causados, o bien aporta información para robustecer la acusación de un caso.

Por otra parte, el fiscal aseguró que la suspensión provisional contra órdenes de aprehensión otorgada el pasado lunes 18 de abril a Roberto Russildi no va a interferir en el caso.

"Vamos a esperar que se resuelva, eso es para otros efectos lo de Russildi, yo no creo que tengan problemas", agregó Garza y Garza.