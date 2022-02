Van sin cita y no los vacunan en Puente Colombia

Padres de familia y tutores llevaron a sus hijos, sin cita, a la Vacunación Transfronteriza en el Puente Colombia.

Reportes enviados a El Horizonte, informaron que los niños menores de 12 años no han sido inmunizados con la dosis Pfizer por la falta de una cita.

Una mujer de San Pedro que envió a los hijos sus empleados a esta jornada, dijo que a los correos electrónicos no les llegó una notificación de cuándo sería su cita, y debido a eso acudieron en la fecha que les indicaba su carnet: 23 de febrero.

"Fueron en coche y ahora que llegaron les dicen que no hay vacunas y que no pueden vacunarlos que porque les falta el comprobante de su cita pero no nos ha llegado nada al correo", dijo la mujer sampetrina que pidió su anonimato.