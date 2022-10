Van vecinos de San Pedro y PAN contra incremento del predial

Sampetrinos ‘truenan’ contra el alcalde Miguel Treviño; alistan estrategia contra aumento planteado por el Ayuntamiento.

Arman “frente común” vecinos de San Pedro y el Partido Acción Nacional (PAN) para impedir alzas en el impuesto predial, que plantea el municipio que encabeza el alcalde Miguel Treviño.





En tanto, el PAN, en el Congreso local, donde es mayoría, ya definió que votará en contra del aumento.





Al respecto, el presidente de ese partido en dicho municipio, Juan Pablo Castuera, dijo que hay un “frente común” con la sociedad y que este inició cuando sus regidores votaron en contra de la propuesta de Treviño.





“Un frente común o petición por parte del partido, estamos haciendo lo que la ciudadanía al final nos está pidiendo y creo que si en el Congreso podemos lograr parar esta alza, pues prácticamente estamos haciendo la tarea de solicitarle al Congreso que no pase esta decisión irresponsable”, dijo Caustera.





Este movimiento toma fuerza luego de que el martes 18 de octubre, el cabildo de San Pedro aprobó un incremento promedio de 13% a los valores catastrales que de ser aprobado se aplicaría a los sampetrinos en 2023 y 2024.





El día 14 de octubre, El Horizonte publicó que, en realidad, algunos sampetrinos sufrirían aumentos de hasta 51%, pues el 13% que se prorrateará en dos años, es sólo un promedio. Esto a pesar de que en este 2022, Miguel Treviño ya recetó un aumento de 25% al mismo gravamen.





Al respecto, el legislador panista, Luis Susarrey, dijo en entrevista con El Horizonte que su bancada, con 14 diputados, ya definió que votará en contra por tres factores que ya tienen claros.





El primero es que los sampetrinos no quieren el aumento, según una encuesta que realizaron; el segundo es que debido al incremento de 25% de este año mucha gente dejó de pagar y cayeron los ingresos del municipio y, tercero, no se le están dando facilidades a los adultos mayores que si bien pueden tener una propiedad, no tienen ingresos para cubrir el impuesto tan alto.





“El 61% de la gente paga hoy el predial cuando antes lo pagaba el 68%, entonces, el porcentaje de contribuyentes viene a la baja. No se está tomando en cuenta a los adultos mayores que muchas veces tienen un patrimonio, pero no tienen los ingresos para pagarlo o mantener esos ingresos.





“Por esos tres motivos, en el PAN estamos en contra del aumento y en ese sentido vamos a votar en el Congreso. Entendemos que los servicios cuestan, pero también hay que ser empáticos y hay que aprovechar el presupuesto que se tiene hoy para tener mejores obras y mejores servicios”, mencionó Susarrey.





De acuerdo al integrante del grupo Pro Montaña, Enrique Burguete, este aumento afecta más a los adultos mayores, quienes son la mayor población de San Pedro, pues los jóvenes se están yendo a vivir a otros municipios.





“Mucho del índice de captación de los expedientes catastrales o del universo está entre personas de 74 años a 56 años que son los dueños de las propiedades, en ese sentido este incremento del predial va a afectar al bolsillo familiar.





“Los ejecutivos, jóvenes o los nuevos matrimonios prefieren emigrar ya sea a Santa Catarina o a la Carretera Nacional por el precio de las unidades en San Pedro, la gran mayoría se está yendo afuera del municipio a comprar”, dijo Burguete.





- Van por amparos





Patricia Pérez, vocera del colectivo “Despertar Ciudadano”, dijo que este año abogados que hicieron mancuerna con vecinos y activistas presentaron 150 solicitudes de amparo, de los cuales 100 fueron concedidos, por lo que el gravamen no se aplicó a esas personas. Y advirtió que si se concreta el aumento, harán lo mismo en 2023.





“En el sentido del aumento de este año, el Despertar Ciudadano de San Pedro, que es un grupo que yo tengo, somos los que nos vamos a dedicar a trabajar por nuestros intereses, estaremos gestionando nosotros las carpetas de amparo, estaremos gestionando con abogados para poder nosotros confiar en nuestras acciones, tenemos planes de hacer resistencia ciudadana, ya no nos van a detener”, apuntó.





También dijo que harán otras medidas de presión para evitar el aumento como protestas.





“Somos muchísimos activistas, muchos que estamos defendiéndonos, entonces estamos por hacer nuestras reuniones, nuestros planes y proyectos para apoyar a los ciudadanos que se quieran sumar a ampararse, todavía tenemos tiempo”, dijo Pérez.









- Aumentos en cinco años





Este sería el cuarto aumento en los últimos cinco años pue en el 2017 aumentó 20%; en e 2022 fueron 25% y el 13% propuesto actualmente se aplicaría 6.5% en el 2023 y 6.5% en el 2024.





El último incremento anterior al que se dio en este 2022, fue en 2017, en el gobierno de Mauricio Fernández, en esa ocasión de incrementó un 20% al predial.





Ante ello, en 2021 se informó que para el 2022 se daría un aumento al predial pues la última actualización a los valores catastrales se había dado en 2017.





Pero durante la administración de Miguel Treviño, aunque se tuvo un aumento este 2022, se busca tener otro en 2023 y 2024.





“El Cabildo ya lo aprobó, los regidores del PAN lo rechazaron, pero no somos mayoría, ahora le corresponde al Congreso del estado aprobar esta petición de Miguel de aumentar el predial nuevamente, lo que nosotros hicimos fue ir al Congreso del estado para pedir que valoren bien y revisen bien y no sea aprobada esta alza.





“Si ya tuvieron un alza del 25% el año pasado, no me parece correcto, ni responsable, ni empático con los ciudadanos, que quieran volver a hacer otra alza”, dijo el dirigente del PAN en San Pedro.