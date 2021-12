Vecino se ampara contra 'Vía Libre'

Un ciudadano de San Pedro recibió un amparo contra el proyecto 'Vía Libre' que construye el gobierno de Miguel Treviño.

Esto fue informado por Rebeca Clouthier, integrante de Red Paridad, y ex alcaldesa del ayuntamiento sampetrino.

Sin dar más detalles, Clouthier indicó que este amparo fue concedido a una persona con problemas de salud y se buscaría que el Municipio frene las obras.

"No tengo yo el papel, se promovió por una persona directamente afectada, no quiero hablar de más, sé que esa persona vive frente a la avenida; estoy a favor de las ciclovías, pero no en una avenida como Alfonso Reyes, no me atrevería a usar una ciclovía peligrosa", comentó la ex mandataria municipal.