Vecinos de Apodaca acarrean agua ¡Hasta con carritos!

Hasta con carritos eléctricos acarrean agua los habitantes de Riberas de Huinalá, en Apodaca, pues se las tienen que ingeniar ante los problemas de abasto que sufren desde hace más de una semana.

Y es que, en el sector, cuando tienen suerte, llega apenas un hilo del líquido y la presión no alcanza a subir hasta los segundos pisos.

Así, tienen que peregrinar hasta una plaza pública desde donde se abastecen, aunque para los adultos mayores no es una opción cómoda.

“A los de la tercera edad se nos dificulta andar acarreando agua, ya estamos viejitos y ya no podemos con las cubetas, quisiera que nos ayudaran a que nos manden el agua porque el chorrito no es suficiente; está muy complicado de a tiro”, compartió Rómulo Gámez.

Sin la certeza de contar con el servicio, los vecinos hasta tienen que recurrir a favores en otras colonias para realizar actividades básicas de higiene.

“Mi hermana vive aquí cerca, en Colibríes, y hay veces en las que me tengo que ir a trabajar y aquí tienes que juntar y calentar agua una hora antes, porque si no no nos alcanzamos a bañar”, dijo Griselda Ramos.