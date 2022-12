Vecinos de Apodaca se mantienen sin luz por transformador

Desde el fin de semana, incluyendo Noche Buena y Navidad, 50 familias en Apodaca carecen de energía eléctrica debido a un transformador en mal estado y a la tardanza de la Comisión Federal de Electricidad.



Es en el sector Cerrada de Nápoles, en la colonia Residencial Altaria, donde la infraestructura tronó desde viernes por la tarde y dejó a oscuras a los vecinos.



Anteriormente, el transformador presentó problemas como funcionamiento intermitente y derrames constantes de aceite, todo, sin que la CFE lo retirara.



La falta de energía eléctrica ya fue reportada en múltiples ocasiones durante los tres días.





'Nos han dicho que ahí tienen el reporte vivo, pero al parecer no tienen el transformador en existencia y pues mientras todos los vecinos están sin el servicio; no nos han dicho ya tienen el transformador, si ya van a venir o no, solo que ya tienen el reporte', lamentó Luis.