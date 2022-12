Vecinos llevan más de una década con fuga de aguas negras

Después de hacer múltiples denuncias a Agua y Drenaje y autoridades del municipio de Juárez, vecinos de la colonia Colinas de San Juan se encuentran hartos de una fuga de aguas negras en todo el sector.

Esta situación ya cuenta con nada más y nada menos que 10 años. El desagüe se ha hecho presente sin que personal de Agua y Drenaje logre repararlo.

La fuga de drenaje inicia desde la calle Sauce Llorón donde recorre todo el trayecto de Fresno. Esto afecta a hogares y tiendas de abarrotes.

Esta línea de drenaje no corresponde a la colonia de los habitantes.

‘’El problema es que ya sale por las casas, no le podemos ni bajar, sale de los registros de la banqueta. No puedes bajarle al baño, lavas y el agua de la lavadora regresa por los distintos respiraderos de la casa, ya sea por la regadera, por el baño y pues no, es algo que no se puede’’, concluyó la afectada.