Vecinos protestan afuera de la casa del alcalde de San Pedro

Vecinos de diversas colonias ingresaron a la cochera del domicilio y ahí sobre las paredes pegaron las hojas clamando por sus consignas.

Un grupo de vecinos realizaron una protesta afuera de la casa del alcalde del municipio de San Pedro, Miguel Treviño, donde le dejaron una serie de recados y peticiones que aseguran se ha negado a escuchar.

Los sampetrinos caminaron por las calles de la colonia Residencial Chipinque tercer sector hasta llegar a la casa del edil.

Pero al darse cuenta que no se encontraba, los vecinos de diversas colonias ingresaron a la cochera del domicilio y ahí sobre las paredes pegaron las hojas clamando por sus consignas.

Entre sus inconformidades los ciudadanos le reclamaron los siguientes proyectos; No a la concesión de los parques, No a la Vía libre por insegura, No a las plantas tratadoras en parques a cielo abierto, no a la violación de los derechos a los ciudadanos que tienen permisos en regla, entre otras consignas que se pudieron apreciar en los recados escritos a mano.

El grupo de unos 50 residentes permanecieron en el exterior de la vivienda lanzando consignas en contra del alcalde Miguel Treviño.