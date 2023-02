Vende su pasión ochentera: los discos de vinilo

Pedro Jiménez es un ciudadano originario de Coahuila que a lo largo de los años ha viajado y coleccionando discos de vinilo de los artistas más importantes de la música.

El vendedor contó cómo empezó su pasión.

‘’Principalmente el disco desde que yo tengo 15 años fue el primer disco que compré porque en aquellos años de domingo me daban dos pesos entonces el primer disco que compré fue de ‘’Little Richard’’. No he dejado de comprar, cada vez que voy a una ciudad diferente lo primero que hago es ir a tiendas’’, comentó el coleccionista.