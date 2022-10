Víctima por choque de ruta 232 deja a familia sin sustento

Juan Aguilar, uno de los pasajeros lesionados luego de que un chófer de la ruta 232 dormitara y se estrellara contra un poste, murió durante el fin de semana dejando sin sustento a su esposa de la tercera edad y a su hija con discapacidad.



Fue este domingo cuando el hombre de 64 años perdió la vida en su domicilio, presumiblemente a causa de las lesiones dejadas por el accidente.







Y es que, con su trabajo como guardia de seguridad, don Juan surtía los insumos médicos de su hija, como pañales, oxigeno, medicinas y una dieta especial.

'Esta semana se pudo comprar porque la semana pasada todavía él trajo el sustento, pero hoy era cuando le iban a pagar y ya no está; ahí sí me preocupo, ¿Qué va a ser de nosotros?', dijo doña Bertha entre lágrimas.



Hasta el momento, la aseguradora de la ruta no ha respondido de manera favorable para los familiares de la víctima, quienes se encuentran en el proceso de exigir justicia.



La semana después del percance, ocurrido el pasado lunes en la avenida Alfonso Reyes, don Juan comenzó a presentar importantes molestias, pese a que los doctores referidos por el seguro le dijeron que se encontraba en buena salud.



Los dolores en el pecho se fueron incrementando, y le era prácticamente imposible mantenerse acostado debido también a los malestares en la espalda.





'El día que fue el accidente y que lo llevaron en la ambulancia le dijeron que ya podía trabajar, que no pasaba nada y solo le dieron paracetamol y penicilina. Como fueron pasando los días él se sentía más inflamado y sentía que los pulmones se le inflaban, que ya no podía agarrar suficiente aire', recuerda su esposa.



Por si fuera poco, jamás le dieron indicaciones sobre cuidados especiales o recomendaciones posteriores al percance.



Doña Bertha recuerda con dolor aquella llamada que le hizo su esposo en el momento del choque.





'Él me habló y me dijo: 'mija, tuvimos un accidente, me duele todo el cuerpo', y yo escuchaba su voz tan desesperada. Después me colgó e hizo una videollamada, y al ver su cara toda ensangrentada, ¡Santo Dios!, él iba para su trabajo como guardia de seguridad, llevaba su lonche', rememora.