Vigilará Víctor Fuentes Plan de Manejo en Parque Cumbres

Al celebrar la publicación del Plan de Manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el senador Víctor Fuentes aseguró que vigilará el cumplimiento del documento.



“Claramente estaremos atentos a que se cumpla a cabalidad este programa. Que no se tire basura, que no se construya ningún tipo de infraestructura, que no se realice actividad minera, agrícola ni ganadera y que se proteja al cien por ciento el ecosistema del Parque Nacional de Cumbres. Por el bien de las y los neoleoneses decimos sí a la preservación del medio ambiente”, dijo el legislador Federal.