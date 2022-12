Vinculan a proceso a ex titular del SAT Nuevo León

La denuncia que originó la vinculación fue interpuesta por la Secretaria Técnica del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Sarahí Aranda.

Por los delitos de abuso de autoridad y amenazas, el ex titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León, Félix Arratia, fue vinculado a proceso tras más de 12 horas de audiencia.



El ex funcionario estatal fue citado por una juez de control a las 8:30 horas en una de las salas judiciales.



Durante la audiencia, se escucharon los alegatos del ex titular del SAT y los representantes de la Fiscalía Especializada Anticorrupción.



La denuncia que originó la investigación y vinculación del ex burócrata estatal, fue interpuesta por la Secretaria Técnica del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Sarahí Aranda.



Trascendió que según las actas anexadas a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía estatal, Félix Arratia, lanzo amenazas contra uno de los aspirantes a fiscal general del estado.



Horas antes, el ex titular del SAT, había declarado haber pedido a la jueza que la audiencia fuera pública y se permitiera el acceso a los medios de comunicación.



Sin embargo la jueza desecho la petición alegando secrecía. (Con información de Marcial Pasarón)