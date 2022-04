Viralizan desgarrador TikTok del pretendiente de Debanhi

Miles de asistentes se congregaron el pasado viernes 22 de abril a una marcha en Monterrey para exigir a las autoridades el esclarecimiento de la muerte de Debanhi Escobar, pero uno de ellos llamó la atención pues confesó que que era pretendiente de la joven de 18 años.

A través de TikTok se hizo viral un video una entrevista que le hizo Info7 a los compañeros de escuela de Debanhi.

En el clip se escucha que la reportera les pregunta sí Debanhi tenía algún pretendiente, el adolescente se tomó una pausa y después confesó que él la pretendía.

El fuerte dolor que el adolescente reflejaba en la mirada conmovió a los internautas.

En el video viral que tiene de fondo la canción "Saturno" de Pablo Alborán muestra también imágenes del joven dejando flores durante el sepelio de Debanhi Escobar.

Cabe mencionar que durante la entrevista el chico describió a Debanhi como una niña a la que le gustaba divertirse, buena muchacha, que no hacía nada malo, que era alegre y positiva.

De acuerdo a Infobae, personas allegadas a los jóvenes han compartido imágenes de la interacción entre ambos, quienes se comentaban mutuamente en fotografías subidas en sus propios perfiles, en una de ellas el joven captó la atención de Debanhi, quien le comentó "guapo".

Luego de la desaparición de Debanhi, el joven se dedicó a publicar en sus redes sociales información relevante sobre el caso, así como a colaborar y apoyar a la familia Escobar Bazaldúa.

"No saben como duele no alcanzan a imaginarse como duele como nos hace sentir....", "No wey si de por sí me dolió su muerte ahora esto aaaaah. Pido justicia por Debanhi y ese amor que no se cumplió", "Enterró al amor de su vida la busco y pide justicia", "Pobre joven, Dios te dé fuerzas", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales al video que suma más de 19 mil reproducciones.