Vuelve el resplandor a la fuente de Neptuno

Después de la sequía en Nuevo León, la fuente de Neptuno se llena de vida al ser llenada con agua para que los regios y turistas disfruten de su vista.



Hace unos días se iniciaron los trabajos y traslados de agua del Canal Santa Lucía en pipas para el llenado uno de los monumentos emblemáticos del estado y que había estado sin mantenimiento desde 1984.



El proyecto de remodelación tiene la finalidad de ofrecer una mejor infraestructura en los parques en Monterrey a todos los ciudadanos.



Además, ahora con la remodelación de la fuente los turistas disfrutan de poderse tomar fotos con ella y apreciarla





‘’Me gustó mucho la fuente, está mas grande de lo que imaginaba, no sabía que no tenían agua, pero me parece bien que hagan estos trabajos para que las cosas se vean más bonitas’’ comentó una turista mientras apreciaba la fuente.