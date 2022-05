Ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León: Papá de Debanhi

Mario Escobar exigió que se abra una carpeta de investigación a El País, medio que difundió este jueves el resultado de la segunda autopsia.

Nuevo León.- Tras revelarse el resultado de la autopsia independiente practicada al cuerpo de Debanhi Escobar, su padre, Mario Escobar, acusó a la Ficalía de Nuevo León de filtrar dichos resultados.

Mediante un video publicado en su canal de YouTube, el padre de familia se dijo ofendido por la acción que cometió la Fiscalía, razón por la que ya no confía en ella, y exigió una depuración dentro de la corporación.

"Me siento muy ofendido...no se que está haciendo la Fiscalía en la que yo confié, confié en que iban a hacer las cosas bien y tuvieron miedo, y les digo a la Fiscalía, por eso no les creen, porque son unos corruptos", comentó.

"Yo quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga, porque estamos hartos, estamos hartos de tanta corrupción", añadió.

"Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la Fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que si el Fiscal o el Vicefiscal, es la gente que está filtrando esa información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí", puntualizó.

En el video, Mario Escobar exigió que se abra una carpeta de investigación a El País, medio que difundió este jueves el resultado de la segunda autopsia practicada al cuerpo de Debanhi Escobar.