'Yo no me vendo', protestan panistas con playeras

Fue durante sesión ordinaria del día de hoy que los legisladores albiazules vistieron dichas prendas.

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León, vistieron playeras albiazules con las leyendas: "Mis valores no tienen precio" y "Yo no me vendo".

Lo anterior se da en respuesta a los recientes cambios ocurridos en las bancadas del PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) donde legisladores de estos partidos se sumaron al grupo Movimiento Ciudadano (MC).

Mauro Guerra, Carlos de la Fuente, dirigente de la bancada; Adriana Coronado, Nancy Olguín, Jesús Gómez, Félix Rocha, Itzel Castillo, Daniel González y Amparo Olivares fueron quienes portaron esta playera, donde además presume el orgullo "de ser panista".

Fue la semana anterior que el ex panista y allegado a Jesús Nava, Roberto Farías renunció al partido político para cambiar a MC.

De la misma forma ocurrió con el priísta Héctor García quien dejó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) del PRI para dejar el partido tricolor y unirse a la bancada naranja.

El momento de la protesta, fue durante el evento de las 10:00 de la mañana sobre la firma del Parlamento Abierto con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.