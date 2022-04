'Yo nunca la acosé, ni la toqué': taxista de Debanhi

Juan David Cuéllar, el taxista de DiDi que transportó a Debanhi Escobar el día que desapareció, finalmente rompió el silencio y en entrevista con el periodista Luis Padua, en Info 7, aseguró que nunca acosó a la joven que fue hallada sin vida en la cisterna de un motel el jueves pasado.

En la entrevista exclusiva, el conductor señaló que siempre trató de ayudar a la estudiante de Leyes y contrario a lo que sostiene el padre, ni siquiera la tocó.

Explicó que el sábado 9 de abril, cuando Debanhi desapareciño, la llevó a ella y a sus amigas de San Nicolás a una fiesta en la quinta Diamante, en Escobedo.

Las chicas le pidieron su teléfono para que las recogiera cuando salieran de la fiesta.

"En ningún momento la acosé, siempre traté de ayudarla, pero la chava no estaba en sus cinco sentidos, no tenía una plática concisa... en ningún momento la toqué ni siquiera para tranquilizarla´", aseguró el conductor.

Explicó que a las cuatro de la mañana las jóvenes le pidieron que pasara por ellas pero finalmente sólo le encargaron a Debanhi y le dijeron que iban a vigilar el trayecto.

Explicó que la joven comenzó a decir que sus amigas eran malas por haberla abandonado y comenzó a actuar de manera incoherente, y dijo cosas que no concordaban y quería ir a otra fiesta.

Incluso grabó un audio donde la joven habla de una verdad.

Debanhi le pidió que la llevará a una fiesta en la misma zona, pero al llegar no se quiso bajar, por lo que él decidió dirigirse a casa de las amigas, pero la joven le pidió detuner el carro y se bajó.

"Yo avancé y dónde avanzo antes de llegar a la carretera Laredo me dice que me detenga, me detengo, yo pensando que iba a vomitar.