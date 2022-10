'Yo solamente me defendí': joven agredido del Conalep

'(Ese video) que ya lo vio literalmente casi todo Nuevo León dice más que mil palabras. Mi hijo no metió las manos', señaló.

La mamá del joven señaló que gracias al video que rápidamente fue difundido por redes sociales, se puede apreciar y dar cuenta que no se trató de un juego, ni una pelea, si no de una total agresión hacia su hijo.

Tengo rabia, tengo impotencia, imagínense ver que van a matar a su hijo. Porque literalmente es eso. No quiero que digan que fue una pelea, porque no fue una pelea', dijo molesta.

'Yo iba a entrar apenas al salón y ya me estaba esperando este muchacho, me ofendió con palabras muy feas. Yo simplemente lo ignoré y no le tomé importancia.