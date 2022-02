Zapopan busca proteger a estudiantes con seguro médico

El alcalde Juan José Frangie anuncia de forma oficial el programa "Cobertura contra Accidentes"

Zapopan, Jalisco.-El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, dio a conocer de manera oficial que más de 200 mil niñas, niños y adolescentes serán protegidos por medio del seguro médico que brinda el programa de "Cobertura contra Accidentes" para estudiantes de nivel de educación básica en Zapopan.

El evento tuvo lugar en la Escuela Primaria Urbana 1249 y 1259. Entre los asistentes la alumna de cuarto grado, Dayana, recordó que antes de la pandemia se lastimó su frente jugando durante el recreo, por lo que por medio de este servicio le brindaron atención médica.

"Una vez estaba jugando en las escaleras, me tropecé y me lastimé en la frente. Pero me llevaron rápido al Hospitalito porque sí estaba sangrando", platicó la pequeña.

El alcalde informó que la póliza tiene una cobertura de hasta 25 mil pesos por accidente, y la indemnización por muerte accidental por 50 mil pesos. La atención a casos de los alumnos podrá brindarse en el Hospital General de Zapopan, así como las unidades de servicios médicos de urgencia de la Cruz Verde.