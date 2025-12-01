Cerrar X
A un mes del homicidio de Carlos Manzo, esto se sabe

A un mes del asesinato del alcalde Carlos Manzo, el caso suma 12 detenidos, un escolta prófugo y nuevas líneas de investigación

  • 01
  • Diciembre
    2025

Este lunes 1 de diciembre se cumple un mes del asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, ejecutado a tiros por un menor de 17 años durante las celebraciones del Día de Muertos.

Hasta ahora, la Fiscalía de Michoacán ha detenido a ocho personas, siete de ellas escoltas del propio edil, señalados por presuntas omisiones y posible participación en la planeación del ataque.

Las inconsistencias en sus declaraciones y en los protocolos de resguardo de aquella noche los colocaron bajo investigación, aunque el adolescente agresor ya estaba sometido, fue abatido por los escoltas; hoy todos están vinculados a proceso.

Una célula criminal detrás del asesinato

Otro detenido es Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", considerado presunto autor intelectual y ligado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con autoridades federales, él, junto con Fernando José “N”, Ramiro “N” y el joven sicario, vigiló cada movimiento del alcalde mediante mensajería instantánea. Tras el atentado, dos de ellos también fueron asesinados.

La captura de "El Licenciado", ingresado al Altiplano el 21 de noviembre, abrió nuevas líneas de investigación, incluida la posible participación de más elementos de seguridad municipal.

A esto se suma la fuga del coronel José Manuel Jiménez Miranda, escolta de Manzo, confirmada el 28 de noviembre.

Con ello, el caso suma ya tres autores materiales abatidos, un presunto autor intelectual detenido, siete escoltas arrestados y uno prófugo.

Plan Michoacán: refuerzos, detenciones y millones en inversión

Como respuesta, el gobierno federal anunció un refuerzo militar y policial dentro del nuevo Plan Michoacán, con más de 60 mil millones de pesos en inversión social.

García Harfuch informó que ya suman 932 detenidos, 23 toneladas de droga aseguradas y 17 laboratorios desmantelados, además de un despliegue federal de 12,514 elementos.

Una subsede para combatir la extorsión y la mejora del 089 han permitido 478 detenciones, 180 de ellas en Michoacán.

Quiroz se defiende: “Si los perros ladran, vamos bien”

En medio del clima tenso, Quiroz salió a responder críticas tras conocerse que solicitó registrar las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” ante el IMPI.

Algunos críticos la acusaron de usar políticamente la figura de su esposo.

“Han atacado a mi familia y hasta a Carlos. Yo sí lo voy a defender. No permitiré que manchen su nombre”, dijo.

A sus detractores les envió un mensaje: “Como decía Carlos: si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien”.

Por su parte, el IMPI confirmó que las solicitudes están en análisis y que incluyen servicios de organización política, asesoría ciudadana y cabildeo. 

Su titular, Santiago Nieto, aseguró que acompañarán el proceso.


