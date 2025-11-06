Abordarán México y Francia temas de economía y cultura en reunión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes sostendrá una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que se abordarán temas de cooperación económica, científica y cultural, así como la restitución de un códice mexicano que se encuentra en ese país europeo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que entre los principales temas de la agenda se encuentra la renovación del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, prevista para 2026, y el papel que desempeñará Francia en este proceso.

“Nos interesa mucho el envío de un códice, la importancia que tiene para México. Vamos a hablar de relación económica, del acuerdo comercial que se renueva en 2026 con la Unión Europea y de la colaboración en ciencia, cultura e innovación”, señaló.

Gabinete acompañará el encuentro diplomático

La mandataria detalló que será acompañada por miembros clave de su gabinete, incluyendo a los titulares de Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, Hacienda, así como a Rosaura Ruiz, responsable de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

También participarán la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y José Alfonso Suárez del Real, quien tendrá un papel relevante en el diálogo cultural.

“Me acompañan Relaciones Exteriores, Economía, Cultura, el INAH, Hacienda, Rosaura Ruiz, y la embajadora Blanca Jiménez. Invitamos también a José Alfonso Suárez del Real”, indicó.

Suárez del Real explicó que uno de los ejes culturales del encuentro será el Códice Azcatitlan, pieza clave para comprender la historia de México-Tenochtitlan desde su fundación hasta el siglo XVII.

Destacó que se busca activar una comisión especial para gestionar su retorno en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

“Ahí vamos a conocer quiénes eran los gobernantes mexicas que permanecieron después de la Conquista. Va a ser de enorme interés para el pueblo mexicano”, afirmó.

Códice Borbónico seguirá otra ruta diplomática

El funcionario también aclaró que el Códice Borbónico, resguardado por la Asamblea Nacional de Francia, seguirá un proceso legislativo independiente.

Actualmente existe una iniciativa en el Parlamento francés que abre la posibilidad de tratar el caso de México en el marco de la restitución de patrimonio cultural a pueblos originarios.

“Ese tema se tratará de forma distinta, en paralelo, toda vez que ya hubo una nueva iniciativa de restitución de patrimonio que abre la oportunidad de tratar el caso México”, puntualizó.

