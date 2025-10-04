Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T143209_798_b412256fd6
Nacional

Acceden mexicanos de Flotilla Global Sumud a ser repatriados

Tras establecer comunicación con el embajador de México en Israel, los connacionales accedieron a ser repatriados de manera voluntaria

  • 04
  • Octubre
    2025

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los seis connacionales que fueron retenidos en el centro de detención de Israel aceptaron ser repatriados.

La publicación detalla que fue el embajador de México en Israel, Maurio Escanero, quien se comunicó con los mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud, quienes se reportan en buenas condiciones de salud.

También agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

Reiteró que la comunicación con los familiares de los afectados será de manera permanente y se comprometió a velar por la seguridad de los seis mexicanos.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25277409540752_955ebbda4a
Netanyahu espera anunciar liberación de todos los rehenes de Gaza
sheinbaum_d94795d55b
Claudia Sheinbaum dará informe en el Zócalo este 5 de octubre
EH_FOTO_VERTICAL_69_7af9a8a47a
Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_79_aee211c37e
Detienen a ex futbolista Omar "N" por abuso sexual infantil
Getty_Images_131859459_20_1_24746fd129
Stephen King es el autor más vetado en escuelas de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×