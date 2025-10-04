Acceden mexicanos de Flotilla Global Sumud a ser repatriados

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los seis connacionales que fueron retenidos en el centro de detención de Israel aceptaron ser repatriados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot, en Israel. Todos se encuentran bien.



Agradecieron… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 3, 2025

La publicación detalla que fue el embajador de México en Israel, Maurio Escanero, quien se comunicó con los mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud, quienes se reportan en buenas condiciones de salud.

También agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

Reiteró que la comunicación con los familiares de los afectados será de manera permanente y se comprometió a velar por la seguridad de los seis mexicanos.

Comentarios