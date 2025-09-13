Cerrar X
EH_UNA_FOTO_5_c6a2d79c15
Nacional

Accidente en Mérida-Campeche deja 15 muertos y heridos graves

Un accidente en el kilómetro 127 de la carretera Mérida-Campeche involucró un camión, un auto y un taxi colectivo, dejando 15 muertos y varios heridos.

  • 13
  • Septiembre
    2025

Un grave accidente en la carretera Mérida-Campeche dejó al menos 15 personas fallecidas este sábado 13 de septiembre.

El incidente ocurrió en el kilómetro 127, tramo Chocholá-Kopomá, e involucró un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

EH UNA FOTO (5).jpg

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó que entre los fallecidos se encuentra el conductor del camión y una persona que quedó calcinada dentro del taxi. Además, dos personas resultaron heridas y recibieron atención en el lugar por paramédicos de la corporación.

Bomberos y ambulancias acudieron de inmediato para controlar la situación y trasladar a los lesionados, mientras que la Guardia Nacional colabora en el resguardo y diligencias correspondientes. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

wrg_5b92129f69
Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán
srwj_173184dc8e
Dan prisión preventiva en Paraguay a Hernán Bermúdez
G005_Qm_Xs_A_Ap_U6_P_b91df895fd
En seis años 13.5 millones salieron de la pobreza: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

ae634985_95c9_49b6_b32e_a5fb965fb87e_a04511b612
Define SP empresas para interconexión; sin fecha de arranque
wrg_5b92129f69
Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T153902_794_c041bf0bd8
Liam Gallagher lamenta la muerte de Ricky Hatton
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
salud_abuelita_cdmx_d702a368f9
Alicia Matías no murió, está grave: rectifica Salud CDMX
publicidad
×