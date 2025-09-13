Accidente en Mérida-Campeche deja 15 muertos y heridos graves

Un grave accidente en la carretera Mérida-Campeche dejó al menos 15 personas fallecidas este sábado 13 de septiembre.

El incidente ocurrió en el kilómetro 127, tramo Chocholá-Kopomá, e involucró un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó que entre los fallecidos se encuentra el conductor del camión y una persona que quedó calcinada dentro del taxi. Además, dos personas resultaron heridas y recibieron atención en el lugar por paramédicos de la corporación.

Bomberos y ambulancias acudieron de inmediato para controlar la situación y trasladar a los lesionados, mientras que la Guardia Nacional colabora en el resguardo y diligencias correspondientes.

