Cerrar X
sheinbaum_simon_levy_d220d0d4d5
Nacional

Aclara Sheinbaum detención y liberación de Simón Levy

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la detención del exfuncionario en Portugal obedeció a órdenes judiciales y no a motivos políticos

  • 30
  • Octubre
    2025

Durante su conferencia matutina de este jueves 30 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la detención en Portugal de Simón “N” (Simón Levy), exsubsecretario de Planeación Turística, y precisó que el arresto se debió a órdenes judiciales previas emitidas en México, sin relación con asuntos políticos.

La mandataria explicó que la detención fue ejecutada por las autoridades portuguesas en cumplimiento de una ficha roja de Interpol, derivada de dos órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Sheinbaum detalló que las órdenes de aprehensión corresponden a dos carpetas de investigación distintas:

  • Una, por agresión contra un particular
  • Otra, por irregularidades en una construcción que implicaba violaciones ambientales

De acuerdo con la información compartida, las autoridades portuguesas detuvieron a Levy el 28 de octubre, cuando ingresó al país, y posteriormente fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29 de octubre.

La titular del Poder Ejecutivo federal mostró un documento oficial de Portugal que confirma el arresto y explicó que el exfuncionario fue liberado poco después, aparentemente por poseer una nacionalidad europea, aunque no se especificó de qué país.

“Es un documento oficial de Lisboa que muestra la detención. Dice que el ciudadano Simón "N" fue arrestado el 28 de octubre al ingresar al territorio nacional por una orden internacional de detención. Fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el día 29”, leyó la mandataria.

Agregó que, pese a su liberación, Levy no puede salir de Portugal mientras se resuelve su situación jurídica.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_aifa_eua_c73a7f1430
Busca Gobierno acuerdo con EUA por vuelos del AIFA
sheinbaum_espana_da2e5ffb08
Celebra Sheinbaum disculpa histórica de España por la Conquista
Whats_App_Image_2025_10_30_at_11_41_32_PM_b75aae04e7
El basquetbol de la NBA vuelve este sábado a la Arena CDMX
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad
onu_eua_ataque_2142aec4fd
Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU
eua_bombardear_venezuela_ebd382fdd4
Reportan que EUA atacará instalaciones militares en Venezuela
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×