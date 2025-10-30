Aclara Sheinbaum detención y liberación de Simón Levy

Durante su conferencia matutina de este jueves 30 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la detención en Portugal de Simón “N” (Simón Levy), exsubsecretario de Planeación Turística, y precisó que el arresto se debió a órdenes judiciales previas emitidas en México, sin relación con asuntos políticos.

La mandataria explicó que la detención fue ejecutada por las autoridades portuguesas en cumplimiento de una ficha roja de Interpol, derivada de dos órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Sheinbaum detalló que las órdenes de aprehensión corresponden a dos carpetas de investigación distintas:

Una, por agresión contra un particular

Otra, por irregularidades en una construcción que implicaba violaciones ambientales

De acuerdo con la información compartida, las autoridades portuguesas detuvieron a Levy el 28 de octubre, cuando ingresó al país, y posteriormente fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29 de octubre.

La titular del Poder Ejecutivo federal mostró un documento oficial de Portugal que confirma el arresto y explicó que el exfuncionario fue liberado poco después, aparentemente por poseer una nacionalidad europea, aunque no se especificó de qué país.

“Es un documento oficial de Lisboa que muestra la detención. Dice que el ciudadano Simón "N" fue arrestado el 28 de octubre al ingresar al territorio nacional por una orden internacional de detención. Fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el día 29”, leyó la mandataria.

Agregó que, pese a su liberación, Levy no puede salir de Portugal mientras se resuelve su situación jurídica.

