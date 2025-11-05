Acoso sufrido por la presidenta es hecho reprobable: Gobernación

Diversas funcionarias y autoridades condenaron el acoso sexual sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, hecho por el cual la mandataria presentó una denuncia formal ante la Fiscalía capitalina.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su indignación y señaló que “ninguna mujer que transita el espacio público debe vivir con miedo; todas tenemos derecho a caminar libres y seguras”.

En el mismo sentido, la subsecretaria Rocío Bárcena subrayó que el cuerpo de una mujer “no se puede violentar” y llamó a no politizar la agresión.

“A la Presidenta y a NINGUNA MUJER se le toca. ¡Cero tolerancia!”, publicó.

También la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, calificó el hecho como un acto de violencia y advirtió que callarlo sería un retroceso.

“Denunciarlo y enfrentarlo es un deber del Estado y de toda la sociedad”, afirmó.

A las condenas se sumó la gobernadora de Morelos, Margarita González, quien enfatizó que ninguna mujer debe ver vulnerada su libertad ni dignidad.

Sheinbaum relató que el agresor, aparentemente en estado de ebriedad, se acercó mientras saludaba a la gente, y reiteró su compromiso de visibilizar y sancionar este tipo de violencias que enfrentan miles de mujeres en el país.

