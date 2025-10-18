Cerrar X
Acude Profepa a visita de verificación de la osita Mina

La Fundación Invictus aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido por la compra de 80  ositos la campaña "Abrazos con Causa"

La Fundación Invictus, encargada del resguardo y tratamiento de la osita Mina, recibió una visita de verificación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en relación con el estado y cuidado del ejemplar rescatado.

A través de sus redes sociales, la Fundación Invictus informó sobre la visita, manifestando su satisfacción por colaborar y coadyuvar con la autoridad en este y otros expedientes.

La osita Mina, trasladada desde el Zoológico La Pastora en Nuevo León a Pachuca, Hidalgo, sigue en estado crítico de salud, a pesar de lo cual el equipo de especialistas de Invictus mantiene la esperanza en su recuperación para que, eventualmente, pueda ser reincorporada a su hábitat natural.

"Gracias por colaborar de manera tan generosa en tu tratamiento. Tus manitas, tus patitas, tu naricita, ¡las usas sin parar como estrenándolas!", escribió la fundadora de Invictus, Erika Ortigoza.

La fundación también compartió un video de Mina comiendo después de su nebulización.

SEGUIRÁN CON CAMPAÑA "UN ABRAZO PARA MINA" PARA RECAUDAR FONDOS

La Fundación Invictus aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido por la compra de 80  ositos la campaña "Abrazos con Causa".

“Gracias a ustedes, 80 abrazos solidarios se transformaron en amor, empatía, confianza y ánimo para este equipo para #Mina , apoyo real para su recuperación: alimento, sanidad, pajita, aceite de ozono abonando con ello a su rehabilitación y confort”, se lee en la publicación de la fundación.

También se anunció que seguirán recibiendo donativos a través de la venta de ositos "Un Abrazo para Mina", con el objetivo de recaudar fondos esenciales para seguir con el costoso y continuo tratamiento médico de la osita.

La campaña consiste en la venta de ositos de peluche que representan a Mina.


