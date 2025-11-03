Acusan a crimen organizado por homicidio de alcalde Carlos Manzo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan pertenecen al crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que a pesar de que el responsable del asesinato fue abatido en el lugar de los hechos, hay personas detrás de este crimen.

"Para que los responsables paguen ante la ley, porque si bien, es cierto, el autor material fue abatido en el acto, hay actores intelectuales y hay grupos de la delincuencia organizada atrás de este homicidio" aseguró el mandatario estatal.

Ramírez Bedolla afirmó que al tener conocimiento del atentado, el secretario de Seguridad Pública del Estado se dirigió hasta Uruapan, junto con funcionarios locales y estatales, así como de corporaciones de seguridad como Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía del Estado, quienes implementaron una mesa de trabajo permanente.

"También establecimos comunicación directa con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación Federal y con la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien mostró su alta preocupación con lo acontecido."

El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña describió el trayecto realizado por el homicida previo a dispararle al presidente municipal en al menos siete ocasiones. De acuerdo con la necropsia practicada, fue un disparo en el tórax lo que provocó que Manzo perdiera la vida, minutos más tarde.

Al menos dos personas resultaron heridas, un elemento de Protección Civil quien fue reportado grave y el regidor Víctor Hugo que sufrió una agresión menor.

En tanto, el fiscal aseguró que el tirador aún no ha sido identificado, pero se cuenta con un retrato hablado, así como diversas señas particulares.

Por su parte, Ramírez Bedolla aseguró que se evitó una tragedia cuando lograron detener a por lo menos ocho manifestantes durante las protestas desplegadas por la muerte del expresidente municipal en el Palacio de Gobierno durante la tarde del pasado domingo.

"Algunas manifestaciones que son legítimas, pacíficas, entendibles totalmente, pero que son aprovechadas por intereses o grupos. [...] El día de ayer evitamos una tragedia en Palacio de Gobierno cuando fue vandalizado con ánimos incendiarios" afirmó el gobernador.

El titular de la corporación informó que se reportaron al menos ocho personas detenidas por estas protestas.

En tanto el gobernador informó que las obras coordinadas con el ex presidente municipal se concluirán.

"No vamos a dejar solo a Uruapan. No lo vamos a abandonar. Habrá plena coordinación con quien quede a cargo de la presidencia municipal." recalcó.

