Afirma AMLO que hubo reducción en 'huachicoleo'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó durante su conferencia de prensa matutina que el 'huachicoleo' tuvo una disminución según el último reporte presentado por el gobierno federal, sin embargo aclaró que no esta satisfecho con la reducción del robo de combustible.

Según se expuso en 'la mañanera' al iniciar su administración se reportó que había un robo de 80 mil barriles de hidrocarburos de forma diaria, y aseguró que ahora son 5 mil, pero aseguró que 'no se siente a gusto' con eso.

'Bueno, ya, como aquí se explicó, aunque todavía no estamos satisfechos porque era lo que estaba muy arraigado, ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal, se robaban hasta 80 mil barriles diarios de gasolina, ahora se están robando 5 mil. No estoy a gusto con eso, pero de 80 mil a 5 mil', argumentó el mandatario federal.