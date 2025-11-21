Cerrar X
Afirma México que refinería Dos Bocas roza los 300 mil barriles

Claudia Sheinbaum aseguró que la refinería Olmeca ya produce hasta 300 mil barriles diarios tras resolver fallas eléctricas con apoyo de la CFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, está “funcionando súper bien”, al alcanzar entre 280 mil y 300 mil barriles diarios de producción petrolera.

La mandataria explicó que hace apenas unas semanas la planta operaba alrededor de 150 mil barriles diarios, cifra que prácticamente se duplicó luego de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intervinieran para resolver fallas en una planta de generación eléctrica.

“Entró CFE a ayudarle a Pemex y CFE nos ayudó a sacar adelante la generación. Eso antes no ocurría”, señaló durante su conferencia matutina.

Tope de 1.8 millones de barriles por compromisos climáticos

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá un límite de 1.8 millones de barriles diarios en la producción nacional de petróleo, como parte de la estrategia para cumplir con compromisos ambientales y acelerar la transición hacia energías limpias.

Aseguró que la política energética busca equilibrar la producción de hidrocarburos con el desarrollo de infraestructura renovable.

La refinería de Tula también incrementa su producción

Además, destacó que la refinería de Tula, Hidalgo, ya presenta niveles de procesamiento más altos, lo que contribuye al crecimiento general de la producción nacional de combustibles.

“Ha aumentado mucho la producción nacional de hidrocarburos… Va bien Pemex”, afirmó, al sostener que el fortalecimiento de las refinerías es resultado del trabajo conjunto entre las empresas del Estado.


