Afirma Sheinbaum que diálogo con Rubio fortalece a México y EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “positivo” el resultado de su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al destacar que los acuerdos alcanzados en materia de seguridad, migración y comercio representan un beneficio para México.

“Fue una buena reunión, el resultado es bueno para el país porque logramos establecer mecanismos de cooperación y coordinación”, expresó durante su conferencia matutina.

En el tema de seguridad, Sheinbaum explicó que se fortalecerá el intercambio de información y la coordinación operativa entre ambos países. Esto permitirá actuar contra grupos criminales y atender delitos como el lavado de dinero y el tráfico de drogas.

Además, anunció programas de capacitación mutua y operaciones espejo en la frontera, lo que considera un avance relevante para la seguridad nacional.

Migración con dignidad

La mandataria señaló que planteó a Rubio la necesidad de reconocer a los trabajadores mexicanos en EUA, quienes contribuyen de manera fundamental a la economía de ese país.

“Queremos que se les trate con dignidad y respeto”, enfatizó.

Comercio y T-MEC

En el terreno económico, Sheinbaum informó que Rubio entregó alrededor de 50 planteamientos comerciales vinculados al T-MEC. México también presentó sus inquietudes, con la intención de mantener un diálogo equilibrado y constructivo.

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que la relación con Estados Unidos debe estar siempre guiada por el respeto mutuo y la soberanía:

“No se trata de llevarnos mal con EUA, sino de mantener una relación de cooperación que sea buena para México”, afirmó.

