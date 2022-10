Agradece López Obrador aprobación de Ley de Ingresos 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Cámara de Diputados aprobara durante la noche de ayer jueves 20 de octubre la Ley de Ingresos 2023.

Durante su conferencia de prensa matutina de hoy viernes 21, el Ejecutivo comentó que la validación de esta iniciativa no representa un aumento de impuestos ni derechos en el país.

La aprobación de este proyecto según López Obrador, hace que el gobierno federal cuente con presupuesto para financiar el gasto e inversión pública.

'No hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre no haya privilegios fiscales, condonación de impuestos', comentó.